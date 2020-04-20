FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzinde 5 kuruş indirim

Benzinde 5 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 5 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler!Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler!
1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, indirim,

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Rekor sonrası yönünü değiştirdi

Rekor sonrası yönünü değiştirdi

Ücretsiz izne çıkarılanları ilgilendiren haber!

Ücretsiz izne çıkarılanları ilgilendiren haber!

Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Ödemeler başladı!

Ödemeler başladı!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yarın yine zam gelir.
Allah razı olsun vatandaşı çok düşünüyorlar. Evden çıkıp benzin bile almaya gidemeyen vatandaşı...!
5 kuruş ....!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF/Georgieva: Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır

'Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır'

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Son 21 yılın en düşük seviyesi

Son 21 yılın en düşük seviyesi

Doğan Holding, DMC'nin yüzde 60'ını sattı

Doğan Holding, DMC'nin yüzde 60'ını sattı

Ev hanımlarına müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler!

Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler!

Vali Yerlikaya duyurdu! İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı

Vali Yerlikaya duyurdu! İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı

Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.