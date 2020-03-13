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Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

EPGİS benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin, indirim, petrol,

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