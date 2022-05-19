Benzinde indirim beklentisi! Peş peşe gelen zamların ardından sürpriz gelişme...

Brent petrolde yaşanan yükseliş ve dolar/TL kurunun 16 sınırına dayanmasıyla akaryakıt fiyatlarına iki gün üst üste zam yapılmıştı. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş daha artış yapılmıştı.

Dün Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentisi brent petrolün 114,15 dolara kadar yükselmesine sebep olmuştu. Öte yandan, AB, Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi. Ancak ABD ve AB ülkelerinin Venezuela’da petrol aramak için anlaştıkları haberleri sonrasında petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrol fiyatı bugün yüzde 4’e yakın gerileyerek 105 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Mynet’in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına gelişmeler takip edilerek indirim yapılacağı kaydedildi. Rakam ise telaffuz edilmedi. Ancak indirimin 1 liranın üzerinde olabileceği öğrenildi.



BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 232’LİK ZAM

Petroün varil fiyatı geçen yıl bu zamanlar 70 dolardan işlem görürken şu sıralar 105 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Fiyatlardaki artışı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde benzinin litresi 7,23 liradan satışa sunulurken, bu gece son gelen zamla beraber 24 liraya dayandı. Böylece benzinin litre fiyatı da bir yılda yüzde 232 arttı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL



