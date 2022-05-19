Son dakika: Benzine yeni zam geldi! Litresi 24 liraya dayandı

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası halihazırda bir önceki gün de zam yapılan benzine bir yeni artış daha yapıldı. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

BENZİNİN LİTRESİ 24 LİRAYA DAYANDI

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa; Ankara'da 23,96 ve İzmir'de ise 23 lira 99 kuruşa yükseldi.

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL



