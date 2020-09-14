Benzine 11 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara’da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir’de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 11 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 14, 2020



