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Benzine 12 kuruş indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirime gidilecek.

Benzine 12 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,91 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,79 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,86 liradan 6,74 liraya, İzmir'de 6,93 liradan 6,81 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dolar yükseliyor ne indirim bu bindirim öncesi indirim galiba
Haftaya 25 kuruş zam gelir.
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