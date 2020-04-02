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Benzine 14 kuruş indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde ise indirim ya da zam beklenmiyor.

Benzine 14 kuruş indirim yolda

Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.

Dün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

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benzin, akaryakıt, indirim,

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