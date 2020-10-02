FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzine 15 kuruş indirim geldi

Benzine 15 kuruş indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidilecek.

Benzine 15 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,85 liradan 6,70 liraya, İzmir'de 6,92 liradan 6,77 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Kiloluk palamut 10 liradan satılıyorKiloluk palamut 10 liradan satılıyor
Eylül ayında dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?Eylül ayında dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Altın fiyatları düşüyor!
Altın fiyatları düşüyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım parası sorgulama ekranı!
Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?
Bolluk yaşanıyor! Kiloluk palamut 10 liradan satılıyor
Kiloluk palamut 10 liradan satılıyor
Bakan Soylu tarih verdi! E-imza 2021'de kimliğe yüklenecek
2021'de kimliklere yüklenecek
İhracat rakamları açıklandı
Bakan duyurdu! Eylül ayı rekoru kırıldı
TMSF Çukurova Seyhan ve Tarsus Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı
TMSF Çukurova Seyhan ve Tarsus Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı
E-Devlet'te yeni dönem! Abonelik iptalleri bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.