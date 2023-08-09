Benzine 2 motorine 4 TL zam geleceği iddia edilmişti! ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nden yeni tahmin geldi: Petrol fiyatları bu yıl…

Brent petrol fiyatı bu sabah 87 doları aştı. Dolar/TL kuru ise 27 liranın üzerinde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kuruna bağlı peş peşe artmaya devam ederken sosyal medyada benzine 2 TL, motorine 4 TL zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. Şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi olmasa da akaryakıt fiyatları için kritik açıklama ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapıldı.

BRENT PETROL İÇİN YENİ TAHMİN

EIA’nın "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporuna göre, brent tipi ham petrol fiyatlarının bu yıl ortalama varil başına 82,62 dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu, bir önceki tahmine göre varil başına yaklaşık 4 dolarlık yukarı yönlü bir revizyon anlamına geliyor. Gelecek yıl için EIA, Brent için varil başına ortalama tahminini 2 dolar yukarı revize ederek, 86,48 dolar olacağını öngörüsünde bulundu.

EIA, Ağustos ayı için Brent ham petrolünün varil başına ortalama 85 dolar olduğunu öngörüyor.

SUUDİ ARABİSTAN FİYATLARA DESTEK VERECEK

Raporda, "Ham petrol fiyatları, öncelikle Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik uzatılmış gönüllü kesintileri ve artan küresel talep nedeniyle Haziran ayından bu yana arttı. Bu faktörlerin küresel petrol stoklarını düşürmeye devam etmesini ve önümüzdeki aylarda petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasını bekliyoruz " denildi.

EIA, ABD'de ham petrol üretiminin bu yıl ortalama günde 12,8 milyon varil ve gelecek yıl günde 13,1 milyon varil olacağını, daha yüksek iyi seviyede üretkenlik ve daha yüksek ham petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerin desteğiyle yıllık rekorları kıracağını öngörüyor.

2022'de ABD ham petrol üretimi günde ortalama 11,91 milyon varil seviyesinde bulunuyordu.

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Hem mazot hem de benzin fiyatı son iki ayda yüzde 80'in üzerinde zamlanmıştı. Akaryakıtta artış furyasına son olarak LPG (otogaz) da katılmış ve 2 liralık zam tabelaya yansımıştı. Ancak bugün için akaryakıt fiyatlarında şimdilik herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İSTANBUL

Benzin: 36,08 TL

Motorin: 36,48 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 36,58 TL

Motorin: 37,00 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,07 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL





