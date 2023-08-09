Benzine 2, motorine 4 TL zam mı geliyor? Araç sahipleri şaştı kaldı! İşte 9 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları için Temmuz ayında başlayan zam serisi Ağustos’ta da sürdü. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edildi. Öte yandan akaryakıt fiyatları için ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklamada bulunuldu. Kurum, petrol fiyatları için bu yılki tahminlerini 4 dolar yükseltti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi 2024'te 86,48 dolar olacağı tahmininde bulunuldu. Güncel benzin ve motorin fiyatları internette araştırılıyor. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba gününün güncel motorin ve benzin fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 36,08 TL

Motorin: 36,48 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin: 36,58 TL

Motorin: 37,00 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,07 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL





