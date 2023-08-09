Benzine 2, motorine 4 TL zam mı geliyor? Araç sahipleri şaştı kaldı! İşte 9 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları için Temmuz ayında başlayan zam serisi Ağustos’ta da sürdü. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edildi. Öte yandan akaryakıt fiyatları için ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklamada bulunuldu. Kurum, petrol fiyatları için bu yılki tahminlerini 4 dolar yükseltti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi 2024'te 86,48 dolar olacağı tahmininde bulunuldu. Güncel benzin ve motorin fiyatları internette araştırılıyor. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba gününün güncel motorin ve benzin fiyatları...
Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...
Benzin: 36,08 TL
Motorin: 36,48 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL
Benzin: 36,58 TL
Motorin: 37,00 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL
Benzin: 36,64 TL
Motorin: 37,07 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL