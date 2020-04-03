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Benzine 20 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi.

Benzine 20 kuruş zam yapıldı

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları, benzin, zam,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Akaryakit piyasasi dansöz gibi maşallah..
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