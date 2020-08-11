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Benzine 23 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş artış yapılacak.

Benzine 23 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,35 liradan 6,58 liraya, Ankara’da 6,45 liradan 6,68 liraya, İzmir’de ise 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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