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Benzine 29 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.

Benzine 29 kuruş zam geldi

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,83 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Akaryakıt fi̇yatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, zam,

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