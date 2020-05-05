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  4. Benzine bir zam daha geliyor

Benzine bir zam daha geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılması bekleniyor. Dün gece benzine 7 kuruş zam gelmişti.

Benzine bir zam daha geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılması bekleniyor

Dün gece benzine 7 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, benzin, zam,

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