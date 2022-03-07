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Benzine bugün de zam gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları son durum

07.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşından sonra benzin ve akaryakıttaki durum yakından takip ediliyor. Son olarak benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Peki benzine bugün de zam gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte benzinde son durum ve merak edilenler...

Benzine bugün de zam gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları son durum

Benzine ve motorine gelen zamlarda son durum merak ediliyor. Son olarak 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam uygulanmıştı. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki benzine bugün de zam gelecek mi?

BENZİNE BUGÜN DE ZAM GELECEK Mİ?

Benzine bugün de zam gelip gelmeyeceği merak edilirken sektör kaynaklarının aktarmış olduğu bilgilere göre, bu gece yarısından sonra litre fiyatı motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili EPGİS'ten resmi açıklama henüz yapılmadı ancak uygulanması beklenen zammın sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükselmiş olacak.

Benzine son olarak 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşmış olacak. Motorine ise 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelmiş olan toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşmış olacak.

OTOGAZ VE MOTORİNE DE GELMİŞTİ

Otogaza ise 1 Mart tarihinde 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti. Motorinde de zam oranı, sene başından bu yana yüzde 94, son bir yılda yüzde 235'e ulaşmış olacak.

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