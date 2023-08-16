Benzine dev zam! Araç sahipleri dikkat, tabela bir kez daha değişti! 16 Ağustos 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, yeni bir zam haberi geldi. Benzine 1 TL 55 kuruşluk zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu oldu. İşte, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü gelen zammın ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

BENZİNE 1 LİRA 55 KURUŞ ZAM!

Benzine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı. Ankara ve İzmir'de ise benzin litre fiyatı 38 lirayı aştı. Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

15 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.30 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL





