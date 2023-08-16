FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzine dev zam! Araç sahipleri dikkat, tabela bir kez daha değişti! 16 Ağustos 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzine dev zam! Araç sahipleri dikkat, tabela bir kez daha değişti! 16 Ağustos 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları

16.08.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili zam haberlerinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü gelen zam sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine dev zam! Araç sahipleri dikkat, tabela bir kez daha değişti! 16 Ağustos 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, yeni bir zam haberi geldi. Benzine 1 TL 55 kuruşluk zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu oldu. İşte, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü gelen zammın ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

benzin-motorin-UPfW_cover

BENZİNE 1 LİRA 55 KURUŞ ZAM!

Benzine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı. Ankara ve İzmir'de ise benzin litre fiyatı 38 lirayı aştı. Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

benzin

15 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

benzin-fiyatlarina-devlet-el-atiyor-artik-sistem-degisiyor-200-lira-ucuza-akaryakit-alabileceksiniz-460

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.30 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

benzin

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

benzin

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zam teklifini beğenmedi! Memur-Sen’den hükümete 10 maddelik çağrı ve dikkat çeken anket hamlesi…Memur zam teklifini beğenmedi! Memur-Sen’den hükümete 10 maddelik çağrı ve dikkat çeken anket hamlesi…
Akaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandıAkaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandı
Türk bankalarıyla ilgili Moody's'den yeni karar!Türk bankalarıyla ilgili Moody's'den yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin benzin zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.