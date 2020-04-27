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Benzine fiyatlarına indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin, indirim, akaryakıt,

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