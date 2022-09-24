BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Motorin kaç TL? 24 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle 24 Eylül 2022 Cumartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde petrole talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor. Bu düşüş sonrası vatandaşlar da gözünü, akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Peki, 24 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Motorin kaç TL? İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi günü motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Benzine indirim gelmesi bekleniyor. Petrol, 100 doların altına gerileyerek petrol 86 dolara düştü. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.

BENZİN FİYATINA NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Fed faiz kararı sonrası petrol, 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI! 24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

