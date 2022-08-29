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Benzine indirim gelecek mi? 29 Ağustos 2022 benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu?

29.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sürekli değişim gösteren fiyatlar sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Ağustos Salı günü itibarıyla benzine indirim gelmesi bekleniyor. Çok sayıda vatandaş basında yer alan haberlerin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Benzine indirim gelecek mi? Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları!...

Benzine indirim gelecek mi? 29 Ağustos 2022 benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatları son dakika haberinin ardından araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Peki Benzine indirim gelecek mi? Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar haberimizde...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL


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Anahtar Kelimeler:
benzin LPG benzin fiyatı
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