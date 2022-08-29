Benzine indirim gelecek mi? 29 Ağustos 2022 benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatları son dakika haberinin ardından araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Peki Benzine indirim gelecek mi? Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar haberimizde...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL



