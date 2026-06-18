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Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorine peş peşe gelen zamların ardından bu kez de benzine indirim göründü. 18 Haziran 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Motorine üç gün üst üste gelen indirimin ardından bu kez de benzin için indirim beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 18 Haziran 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 18 Haziran 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Motorine üç gün üst üste indirim gelmişti. Böylece toplam indirim 2 TL'yi aşmıştı. Ancak bu süreçte benzin fiyatlarında bir değişim yaşanmamıştı. Son olarak benzinle ilgili bir indirim beklentisi de geldi.

Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları 2

BENZİNE İNDİRİM

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de beklenen indirim geldi. Benzine, bu gece yarısı 3,96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş" ifadelerini kullandı.

Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.15 TL
Motorin: 64.42 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.99 TL
Motorin: 64.26 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.10 TL
Motorin: 65.52 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.38 TL
Motorin: 65.79 TL
LPG: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim
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