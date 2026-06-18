Benzine indirim: Tarih belli oldu! 18 Haziran akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Motorine üç gün üst üste gelen indirimin ardından bu kez de benzin için indirim beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 18 Haziran 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 18 Haziran 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Motorine üç gün üst üste indirim gelmişti. Böylece toplam indirim 2 TL'yi aşmıştı. Ancak bu süreçte benzin fiyatlarında bir değişim yaşanmamıştı. Son olarak benzinle ilgili bir indirim beklentisi de geldi.

BENZİNE İNDİRİM

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de beklenen indirim geldi. Benzine, bu gece yarısı 3,96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 64.42 TL

LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.99 TL

Motorin: 64.26 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.10 TL

Motorin: 65.52 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.38 TL

Motorin: 65.79 TL

LPG: 31.79 TL