Benzine önce zam sonra iptal! Araç sahipleri dikkat: Tabelada fiyatlar bu gece aynı kalacak (Güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzin zammında son dakika iptal kararı... Piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından, bu gece itibarıyla 1 lira 25 kuruşluk yeni bir zam daha geleceği açıklanmıştı. Böylece akaryakıta toplam zam 2 lira 42 kuruşluk zam gelmesi beklenirken; benzinin litresine beklenen 1 lira 25 kuruşluk zam iptal edildi. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları ile ilgili detaylar...

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki zamlar yeniden hız kazandı. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruş artış olacağı açıklanmıştı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı şehirlerde büyükşehirlerde 48-49 lira bandına çıkması; Elazığ, Hakkari, Muş, gibi bazı doğu şehirlerimizde ise 50 lirayı görmesi bekleniyordu.

Geçtiğimiz hafta benzine yapılan ancak pompa fiyatlarına henüz yansımayan 1,17 TL’lik zam da bu gece itibarıyla yürürlüğe gireceği duyulurken; böylece araç sahiplerinin litre başına 2,42 TL’lik artışla karşı karşıya kalacağı söyleniyordu.

ZAM KARARI İPTAL EDİLDİ

Sektör kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre söz konusu 1 lira 25 kuruşluk zam kararı iptal edildi.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL