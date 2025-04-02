Benzine önce zam sonra iptal! Araç sahipleri dikkat: Tabelada fiyatlar bu gece aynı kalacak (Güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzin zammında son dakika iptal kararı... Piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından, bu gece itibarıyla 1 lira 25 kuruşluk yeni bir zam daha geleceği açıklanmıştı. Böylece akaryakıta toplam zam 2 lira 42 kuruşluk zam gelmesi beklenirken; benzinin litresine beklenen 1 lira 25 kuruşluk zam iptal edildi. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları ile ilgili detaylar...
Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki zamlar yeniden hız kazandı. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruş artış olacağı açıklanmıştı.
Zammın ardından benzinin litre fiyatı şehirlerde büyükşehirlerde 48-49 lira bandına çıkması; Elazığ, Hakkari, Muş, gibi bazı doğu şehirlerimizde ise 50 lirayı görmesi bekleniyordu.
Geçtiğimiz hafta benzine yapılan ancak pompa fiyatlarına henüz yansımayan 1,17 TL’lik zam da bu gece itibarıyla yürürlüğe gireceği duyulurken; böylece araç sahiplerinin litre başına 2,42 TL’lik artışla karşı karşıya kalacağı söyleniyordu.
Sektör kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre söz konusu 1 lira 25 kuruşluk zam kararı iptal edildi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL
Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.57 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 28.04 TL
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