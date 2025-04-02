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Benzine önce zam sonra iptal! Araç sahipleri dikkat: Tabelada fiyatlar bu gece aynı kalacak (Güncel benzin - motorin fiyatları)

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.04.2025 09:41
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Bayram tatilinin ardından akaryakıta zam geleceği haberi sonrası iptal kararı geldi. Benzine geçtiğimiz hafta yapılan ancak pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte bu gece itibarıyla litre fiyatı 2,42 TL birden yükselmesi bekleniyordu. Milyonlarca araç sahibi güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ederken, söz konusu zam kararı EPDK tarafından iptal edildi. Peki 2 Nisan 2025 Çarşamba günü benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’daki güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine önce zam sonra iptal! Araç sahipleri dikkat: Tabelada fiyatlar bu gece aynı kalacak (Güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzin zammında son dakika iptal kararı... Piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından, bu gece itibarıyla 1 lira 25 kuruşluk yeni bir zam daha geleceği açıklanmıştı. Böylece akaryakıta toplam zam 2 lira 42 kuruşluk zam gelmesi beklenirken; benzinin litresine beklenen 1 lira 25 kuruşluk zam iptal edildi. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları ile ilgili detaylar...

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BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki zamlar yeniden hız kazandı. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruş artış olacağı açıklanmıştı.

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Zammın ardından benzinin litre fiyatı şehirlerde büyükşehirlerde 48-49 lira bandına çıkması; Elazığ, Hakkari, Muş, gibi bazı doğu şehirlerimizde ise 50 lirayı görmesi bekleniyordu.

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Geçtiğimiz hafta benzine yapılan ancak pompa fiyatlarına henüz yansımayan 1,17 TL’lik zam da bu gece itibarıyla yürürlüğe gireceği duyulurken; böylece araç sahiplerinin litre başına 2,42 TL’lik artışla karşı karşıya kalacağı söyleniyordu.

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ZAM KARARI İPTAL EDİLDİ

Sektör kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre söz konusu 1 lira 25 kuruşluk zam kararı iptal edildi.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL

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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.57 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL

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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 28.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.72
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.3
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.34
Gazyağı
39.6
Canlı Borsa
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