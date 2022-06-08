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Benzine peş peşe gelen zamlardan sonra çarpıcı araştırma: Üç katına çıktı! Yola çıkmadan önce...

08.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzine son zamanlarda üst üste zam gelirken uzmanlar konuyla ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı. Benzinin litresi İstanbul'da 26.23 TL'den satılmaya başladı, motorin satış fiyatı ise 28 TL civarını gördü. Döviz kurundaki dalgalanma ve brent petroldeki artış zam gelmesine yol açtı. Son bir yılda uygulanan akaryakıt zamlarından sonra özellikle de yola çıkanları yakından ilgilendiren dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

Mayıs ayının ardından haziran da benzin ve motorine gelen zamlarla başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış mutfaklara da yansıdı. Hem sebze hem de meyve fiyatlarında güncellemeler yaşandı. Bloomberg tarafından yapılan araştırmada 1 Haziran 2021 ile 1 Haziran 2022 arasındaki akaryakıt farkı hesaplandı.

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BİR SENEDE ÜÇ KATINA ÇIKTI! İSTANBUL İLE İZMİR ARASI...

Hazırlanan rapora göre son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi gözler önüne serildi. Buna göre 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla gitmek 297 TL iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli otomobil ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziran'ında rakam 923 TL'yi buldu. Yine 2021'in 1 Haziran'ından 2022'nin 1 Haziran'ına benzinli araçla İstanbul'dan Adana'ya gidiş 576'dan bin 952'ye, Antalya'ya gidiş 427'den bin 448'e, Kars'a gidiş 898'den 3 bin 43'e, Trabzon'a gidiş ise 650'den 2 bin 203'e çıktı.

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Motorin üzerinden geçen yıl ile bu yılın 1 Haziran tarihleri karşılaştırmasında ise İstanbul'dan Ankara'ya gidiş 982 TL, İzmir'e gidiş ise 1071 TL'ye yükseldi. Motorinle kat edilen mesafede harcanan tutarın miktarı İstanbul'dan Adana'ya gidişte 539'dan 2 bin 75'e, Antalya'ya gidişte 400'den bin 540'a, Kars'a gidişte 841'den 3 bin 235'e, Trabzon'a gidiş ise 609'dan 2 bin 343'e çıktı.

YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Gece yarısı motorine gelen 1,95 TL'lik zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı. Son zamla birlikte motorine uygulanan zam oranı yıllık yüzde 286'yı buldu.

Son 7 ayda benzine uygulanan zam oranı da yüzde 200'ü geçti. Güncel rakamlarla, benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
kimsenin gıkı çıkmıyor tepki veren yok
keşke herkes benim gibi boykot etse
30 temmuz 2021 de arabayı aldım mazotu 7.3 civarında depo doldurdum. dün zam gelmeden aldım 26 TL idi bugün 28 oldu yani yüzde 380 zam var 11 ay da.

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