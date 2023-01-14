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Benzine yılın ikinci zammı geliyor! Pazartesi gecesine kadar depoları doldurun: 67 kuruş daha artacak (14 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

14.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar kurunun yönünü yeniden yukarı çevirmesiyle başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Benzin litre fiyatı için geçtiğimiz gün yapılan 80 kuruşluk zammın ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Salı gününden geçerli olacak şekilde zam geleceği öğrenildi. Peki 14 Ocak 2023 Cumartesi güncel benzin fiyatı, (mazot) motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte haberin detayları...

Benzine yılın ikinci zammı geliyor! Pazartesi gecesine kadar depoları doldurun: 67 kuruş daha artacak (14 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları hafta içinde yüzde 7'ye yakın yükseliş yaşadı. Dolar/TL kuru ise 18,80 seviyelerinde hareket ederken akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Geçtiğimiz gün benzin pompa fiyatına gelen zamma bir yenisi daha ekleniyor. 14 Ocak 2023 Cumartesi benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte akaryakıt zammı haberinin detayları...

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BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatındaki 63 kuruşluk indirimin ardından, dün 80 kuruş zam gelmişti. Benzin litre fiyatı yeniden 19 TL'nin üzerine çıkarken yeni bir zam yapılacağı daha öğrenild. Buna göre pazartesiyi salıya bağlayan gece benzine 67 kuruş zam geleceği ifade edildi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 OCAK 2022 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19.67 TL
Motorin: 22.11 TL

ANKARA
Benzin: 19.88 TL
Motorin: 22.31 TL

İZMİR
Benzin: 19.86 TL
Motorin: 22.42 TL

BENZİN

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benzin Akaryakıt

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