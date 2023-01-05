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Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

05.01.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halen motorin ve benzin ile çalışanlara göre daha ekonomik kabul edilen LPG’li araçlara talep yeniden artmaya başladı. Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay LPG dönüşümünün yeniden hızlandığının altını çizerek, bunun en büyük sebebinin akaryakıt fiyatlardaki değişiklik olduğunu dile getirdi. Bu arada geçtiğimiz yıl motorin litre fiyatlarındaki yükseliş yüzde 73, benzin fiyatı artışı ise yüzde 44 seviyesinde oldu. Otogaz (LPG) fiyatlarında ise hareketlilik 2-4 TL bandı arasında gerçekleşti.

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Mevcut araçlar içerisinde LPG ile çalışan otomobillerin oranı akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle giderek yükseliyor. Sene başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Yılın son günü yapılan zamla benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Böylece benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

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MOTORİN FİYATLARI HAZİRAN'DA ZİRVE YAPTI

Sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

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OTOGAZ FİYATLARI 2021'E GÖRE SAKİN

1 Ocak 2021’de ortalama 4,06 lira olan LPG fiyatları 2022 başında 9,05 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında 12,42’ye kadar yükselen otogaz fiyatları 2022 yılını ortalama 10,87 seviyesinden kapattı. Fiyatlar 5 Ocak itibariyle 10,92 seviyesinde bulunuyor.

LPG DÖNÜŞÜMÜ YENİDEN HIZLANDI

Akaryakıt piyasasında son bir senenin karnesi böyleyken Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle benzinli araçları LPG’liye dönüştürme işlemlerinin tekrar hız kazandığını söyledi.

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Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Aratay, “Yaklaşık 1 yıl önce benzinle otogaz arasındaki tasarruf miktarı benzinin lehine dönmüştü ve o dönemde tabii ki dönüşüm yavaşlamıştı. Fakat dünyada yaşanan son gelişmeler, Rusya-Ukrayna krizi sonrası fiyatlamaların kendi içerisinde farklı boyutlara gelmesiyle şimdi otogaz ile benzine göre yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz. Araç dönüştürme hızı da buna bağlı olarak artıyor tabii. İşte bu sayede de bugünlerde 5 milyon araca ulaştığımızı söyleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 OCAK 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

  • Benzin: 19,46 TL
  • Motorin: 22,01 TL
  • LPG (OTOGAZ): 10,56 – 10,92 TL

ANKARA

  • Benzin: 19,68 TL
  • Motorin: 22,20 TL
  • LPG (OTOGAZ): 10,88 TL

İZMİR

  • Benzin: 19,66 TL
  • Motorin: 22,30 TL
  • LPG (OTOGAZ): 10,59 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt

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