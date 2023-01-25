BENZİNE ZAM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Zam sonrası 25 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine zam geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere çok sayıda kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları...
Benzine geçtiğimiz gün 1,26 lira zam geldi.
Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Benzinin litre fiyatına 1.26 TL zam geldi.
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin fiyatı: 21,67 TL
Motorin fiyatı: 23,14 TL
LPG fiyatı: 10,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 21,69 TL
Motorin fiyatı: 23,14 TL
LPG fiyatı: 10.92 TL
Benzin fiyatı: 21,91 TL
Motorin fiyatı: 23,42 TL
LPG fiyatı: 10,88 TL
Benzin fiyatı: 21,85 TL
Motorin fiyatı: 23,49 TL
LPG fiyatı: 10,59 TL