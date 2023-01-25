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BENZİNE ZAM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Zam sonrası 25 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları!

25.01.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri, zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 1,26 lira zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar petrol fiyatlarındaki değişime bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte zam sonrası 25 Ocak 2023 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Zam sonrası 25 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine zam geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere çok sayıda kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE ZAM

Benzine geçtiğimiz gün 1,26 lira zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına 1.26 TL zam geldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 21,67 TL

Motorin fiyatı: 23,14 TL

LPG fiyatı: 10,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 21,69 TL

Motorin fiyatı: 23,14 TL

LPG fiyatı: 10.92 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 21,91 TL

Motorin fiyatı: 23,42 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,85 TL

Motorin fiyatı: 23,49 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL

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