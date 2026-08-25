Benzine zam: Gece yarısı tabela değişti! 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler çerçevesinde değişmeye devam ederken benzine yeni bir zam geldi. Peki, benzin zammı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 25 Ağustos 2026 Salı ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 25 Ağustos 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Benzin fiyatı bazı illerde 76 TL'yi aştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.26 TL

Motorin: 82.73 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.11 TL

Motorin: 82.58 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.23 TL

Motorin: 83.83 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.53 TL

Motorin: 84.12 TL

LPG: 33.79 TL