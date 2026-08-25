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Benzine zam: Gece yarısı tabela değişti! 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları Brent petroldeki hareketlilikle değişmeye devam ederken son olarak benzine zam geldi. İşte 25 Ağustos 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatı...

Benzine zam: Gece yarısı tabela değişti! 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler çerçevesinde değişmeye devam ederken benzine yeni bir zam geldi. Peki, benzin zammı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 25 Ağustos 2026 Salı ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 25 Ağustos 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam: Gece yarısı tabela değişti! 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Benzin fiyatı bazı illerde 76 TL'yi aştı.

Benzine zam: Gece yarısı tabela değişti! 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam: Gece yarısı tabela değişti! 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.26 TL
Motorin: 82.73 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.11 TL
Motorin: 82.58 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.23 TL
Motorin: 83.83 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.53 TL
Motorin: 84.12 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
82.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
81.38
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı akaryakıt fiyatları benzine zam lpg fiyatları
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