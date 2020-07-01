Benzine zam geldi mi? Benzin zammı ne kadar? Pompa fiyatları ne kadar?

Uzun süredir “Benzine zam gelecek mi?” sorusu vatandaşların gündemindeydi. “Benzine zam ne zaman?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar, yetkililerden gelecek açıklamayı bekliyordu. Nihayet benzin zammı ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dönemdeki sık değişimler dikkat çekiyor. Peki, benzine zam mı geldi?

Benzine zam geldi mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi. Otogazda da gerçekleşen zam, pompa fiyatları üzerinde de etkili olacak.

Benzin zammı ne kadar?

“Benzine zam ne kadar?” sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Benzin zammı en son indirim haberiyle ertelenmişti. 2 Temmuz’da yapılan açıklamayla benzin zamları 2020 yılı için yeniden belli oldu. EPGİS açıklamasına göre benzinin litre fiyatına 11 kuruşluk bir zam geldi. Benzine zam motorin litre fiyatında da görülüyor. Motorinin litre fiyatında ise 10 kuruşluk zam gerçekleşti.

Pompa fiyatları ne kadar?

EPGİS, pompa satış fiyatlarına yansıyacak bir artış olduğunu belirttikten sonra pompa fiyatları merak edilmeye başlandı. Buna göre Ankara’da ortalama 6,23 TL’den satılan benzin litre fiyatı 6,34 TL olacak. İstanbul’daki benzin litre fiyatı ise 6,17 TL’den 6,28 TL’ye yükselecek. İzmir’de benzinin litre fiyatı 6,25 TL iken zam ile birlikte 6,36 TL’ye çıkacak. Motorin pompa fiyatları da değişkenlik gösterdi. Bu doğrultuda Ankara’da 5,77 TL’den satılan motorin litre fiyatı 5,87 TL olurken İstanbul’da ise motorin litre fiyatı 5,72 TL’den 5,82 TL’ye yükseldi. İzmir’de motorin ortalama 5,82 TL’den satılıyordu. Yapılan zam ile İzmir’de motorinin litre fiyatı 5,92 TL oldu.