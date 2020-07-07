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Benzine zam geldi mi? Benzin zammı ne zaman uygulanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Bir süredir benzin fiyatlarındaki değişim nedeniyle araç sahipleri benzine zam haberlerini takip ediyor. Motorin zammı sonrasında bu kez benzin zammı konusu da gündeme geldi. Vatandaşlar Benzine zam mı geldi?” sorusunu soruyor. Benzine zam geldi mi? İşte detaylar…

Benzine zam geldi mi? Benzin zammı ne zaman uygulanacak?

Benzine zam geldi mi? Son günlerde benzin fiyatlarında değişim gözleniyor. En son gelen motorin zammının ardından bu kez “Benzine zam gelecek mi?” sorusu sorulmaya başlamıştı. Benzin zammı ile ilgili olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından beklenen açıklama yapıldı.

Benzine zam geldi mi 2020?

EPGİS tarafından bugün yapılan açıklamaya göre bir kez daha benzine zam geldi. Vatandaşlar “Benzin zammı ne kadar?” sorusunun cevabını da merak ediyor. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam oldu.

Benzin zammı ne zaman uygulanacak?

Gerçekleşen benzin zammı pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde yapıldı. Gece yarısı gelecek olan benzin zammı 8 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olacak.

Benzin fiyatları ne kadar?

Yapılan benzin zammı sonrasında pompa fiyatları da değişti. Buna göre Ankara’da ortalama 6.34 TL’den satılan benzin litre fiyatı 6.44 TL şeklinde güncellenecek. İstanbul’da ise ortalama 6.28 TL’den satılan benzin litre fiyatı 6.38 TL’ye çıktı. İzmir’de benzin litresi ise 6.36 TL yerine 6.46 TL olarak satılacak. Akaryakıt fiyatları, rekabet, serbesti ve dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar nedeniyle şehirlere ve şirketlere göre değişebiliyor.

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