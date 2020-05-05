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Benzine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 16:32 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.

Benzine zam geldi

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYARLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Petrol fiyatları eski haline gelınce gorun asıl şenliği. Eskisinden daha pahalıya alacagız en az 8 tl olur benzın.
Geç kaldınız
Benzine zam geldi, ne cabuk geldi ki. Normallesmeye basladik diye hemen mi zam olmaliydi?
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