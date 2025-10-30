FİNANS

Benzine zam geliyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor: İşte 30 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta bir zam daha geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen tarihin en büyük zammının ardından şimdi de benzinin fiyatı artacak. İşte detaylar... İşte 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Cansu Akalp

Araç sahibi olanlar dikkat! Benzine zam geliyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?","Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.14 TL zam yapılması bekleniyor.

MOTORİN ZAMMI SONRASI SIRA BENZİNDE

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam geliyor.

Peki, 30 Ekim 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.34 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 55.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 56.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.52 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
47.36
