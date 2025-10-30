Benzine zam geliyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor: İşte 30 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahibi olanlar dikkat! Benzine zam geliyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?","Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.14 TL zam yapılması bekleniyor.

MOTORİN ZAMMI SONRASI SIRA BENZİNDE

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam geliyor.

Peki, 30 Ekim 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.34 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 55.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 56.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.52 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL