Benzine zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Gece yarısından itibaren değişiyor! İşte 25 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatı son dakika zam haberleri sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Hafta başında gelen zam sonrası Cuma günü yine zam bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mayıs 2023 Perşembe gününün güncel benzin ve motorin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Benzin fiyatına 26 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanması beklenmiyor.
İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe gününün güncel akaryakıt fiyatları listesi...
Benzin: 20,58 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL
Benzin: 20.94 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL
Benzin: 20.93 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL