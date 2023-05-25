Benzine zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Gece yarısından itibaren değişiyor! İşte 25 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatı son dakika zam haberleri sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Hafta başında gelen zam sonrası Cuma günü yine zam bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mayıs 2023 Perşembe gününün güncel benzin ve motorin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR!

Benzin fiyatına 26 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM GELECEK Mİ?

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanması beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 MAYIS PERŞEMBE 2023

İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe gününün güncel akaryakıt fiyatları listesi...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 20,58 TL

Motorin: 19.34 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20.94 TL

Motorin: 19.74 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20.93 TL

Motorin: 19.77 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL





