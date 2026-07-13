Benzine zam göründü: İşte tarih ve rakam (13 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeler devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününde zam beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam mı gelecek? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 13 Temmuz 2026 Pazartesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Motorine peş peşe gelen zamların ardından son olarak benzine de bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Sektör kaynakları, benzine çarşambadan geçerli 1 TL 60 kuruş düzeyinde zam beklendiğini belirterek, 'Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını etkiledi. Zamlar, peş peşe geliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.75 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.14 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL