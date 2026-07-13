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Benzine zam göründü: İşte tarih ve rakam (13 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Benzine zam son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatı, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak bir zam haberi geldi. Peki, zam hangi üründe? 13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Benzine zam göründü: İşte tarih ve rakam (13 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)
Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeler devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününde zam beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam mı gelecek? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 13 Temmuz 2026 Pazartesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam göründü: İşte tarih ve rakam (13 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları) 1

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Motorine peş peşe gelen zamların ardından son olarak benzine de bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Sektör kaynakları, benzine çarşambadan geçerli 1 TL 60 kuruş düzeyinde zam beklendiğini belirterek, 'Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını etkiledi. Zamlar, peş peşe geliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Benzine zam göründü: İşte tarih ve rakam (13 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam göründü: İşte tarih ve rakam (13 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları) 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.90 TL
Motorin: 69.88 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.75 TL
Motorin: 69.73 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.86 TL
Motorin: 70.99 TL
LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.14 TL
Motorin: 71.26 TL
LPG: 30.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.88
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
66.23
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