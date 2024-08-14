Benzine zam kapıda mı? Brent petroldeki dalgalanma fiyatlarda değişiklik yapacak mı?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı durum ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle benzin ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Vatandaşların ise gündeminden düşmeyen benzin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik bekleniyor. Peki benzin fiyatlarına zam gelecek mi? Benzinin güncel fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Buna göre, benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.61 liradan satılıyor.