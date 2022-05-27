BENZİNE ZAM MI GELDİ? 27 Mayıs 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 27 Mayıs Cuma, yani haftanın beşinci günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 27 Mayıs 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BENZİN FİYATI 27 MAYIS 2022 CUMA

Benzine zam geldi. Geçen zamda İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 22,85 TL, stanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 22,85 TL olmuştu. Son olarak benzinin litre fiyatına 1,42 lira zam geldi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,32 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,50 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin gelen son zamla birlikte 24,42 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Öte yandan Ankara'da motorin gelen son zamla sebebiyle 23,59 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı ise 23,59 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

