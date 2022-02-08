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Benzine zam mı geldi? EPGİS açıkladı! İşte güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları

08.02.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzine zam geldiği açıklandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın miktarı açıklanırken, vatandaşlar tarafından güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki benzine zam mı geldi? İşte güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları!

Benzine zam mı geldi? EPGİS açıkladı! İşte güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları

Son gelişmelere göre benzin fiyatlarına zam geldi. Dün gece motorine gelen zam sonrası şimdi de benzine zam geldi. EPGİS'in Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunuldu. İşte güncel ve illere göre yeni benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) paylaşılmış olan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 15,27 TL olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 TL'den 15,18 TL'ye, İzmir'de 14,58 TL'den 15,29 TL'ye çıkacak.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Ayrıca motorine dün gece yarısından itibaren 80 kuruş zam uygulanmıştı. Yapılan son zammın sonrasında motorinin litre fiyatı da 15 TL'yi geçmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, önceki gün gece yarısından sonra yapılan 80 kuruş zamla beraber Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olmuş oldu.

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Motorinin litresi de İstanbul'da 14,62 TL'den 15,42 TL'ye, İzmir'de 14,71 TL'den 15,51 TL'ye çıktı.

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