FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı

Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik zam 12 Eylül itibarıyla tabelaya yansıdı. Son artışla benzinin litresi İstanbul'da 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL, İzmir'de 81,52 TL'ye yükselirken, doğu illerinde fiyatların 82,88 TL'ye kadar çıktığı belirtildi.

Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Cansu Çamcı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırılarının yeniden başlaması, küresel petrol piyasalarında hareketliliğin artırdı. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki azalma da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolün varili 08:09 itibarıyla 104,61 dolar.

3 BÜYÜKŞEHİRDE 80 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Benzinin litresine gece yarısı 3 lira 20 kuruş zam geldi.

Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı 1

Benzinin litresi üç büyükşehirde de 80 TL'nin üstüne çıktı. Fiyat, doğu illerindeyse 82,88 lira seviyesine kadar yükseldi.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,26 lira
Motorin: 88,97 lira
LPG: 33,79 lira

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,12 lira
Motorin: 88,76 lira
LPG: 33,19 lira

Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı 2

Ankara
Benzin: 81,17 lira
Motorin: 90,09 lira
LPG: 33,89 lira

İzmir
Benzin: 81,45 lira
Motorin: 90,36 lira
LPG: 33,79 lira

Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı 3

ZAM FIRTINASI BİTMİYOR: SALI GÜNÜ DE MOTORİNE GELİYOR

Motorin fiyatlarında da yeni bir artış beklentisi bulunuyor. Motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 67 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı 4

Gazeteci Olcay Aydilek, motorin zammıyla ilgili, "Motorin fiyatlarında yeni rekorlar kapıda... Sektör kaynakları, benzinin ardından motorine de salı günü zam beklendiğini belirtti. Bu zamla birlikte 100 TL'ye daha da yaklaşılacak. Sektöre göre küresel riskler devam ederse kısa sürede 100 TL sınırı aşılacak ve sonrası da gelecek." ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Ciddi anlamda çarşı pazar karışır" İslam Memiş rakam verdi ve uyardı"Ciddi anlamda çarşı pazar karışır" İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladıSGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin Zam Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.