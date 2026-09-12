Benzine zam tabelaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırılarının yeniden başlaması, küresel petrol piyasalarında hareketliliğin artırdı. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki azalma da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
Brent petrolün varili 08:09 itibarıyla 104,61 dolar.
Benzinin litresine gece yarısı 3 lira 20 kuruş zam geldi.
Benzinin litresi üç büyükşehirde de 80 TL'nin üstüne çıktı. Fiyat, doğu illerindeyse 82,88 lira seviyesine kadar yükseldi.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,26 lira
Motorin: 88,97 lira
LPG: 33,79 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,12 lira
Motorin: 88,76 lira
LPG: 33,19 lira
Ankara
Benzin: 81,17 lira
Motorin: 90,09 lira
LPG: 33,89 lira
İzmir
Benzin: 81,45 lira
Motorin: 90,36 lira
LPG: 33,79 lira
Motorin fiyatlarında da yeni bir artış beklentisi bulunuyor. Motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 67 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, motorin zammıyla ilgili, "Motorin fiyatlarında yeni rekorlar kapıda... Sektör kaynakları, benzinin ardından motorine de salı günü zam beklendiğini belirtti. Bu zamla birlikte 100 TL'ye daha da yaklaşılacak. Sektöre göre küresel riskler devam ederse kısa sürede 100 TL sınırı aşılacak ve sonrası da gelecek." ifadelerini kullandı.
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