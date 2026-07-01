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Benzine zam: Tarih belli oldu (1 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatı, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak bir zam haberi geldi. Tarih de belli oldu. Peki, zam hangi üründe olacak? 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Benzine zam: Tarih belli oldu (1 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)
Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeler devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününde zam beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 1 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam: Tarih belli oldu (1 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları) 1

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine bu gece yarısı 2,19 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı 55 kuruş" ifadelerini kullandı.

Benzine zam: Tarih belli oldu (1 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam: Tarih belli oldu (1 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları) 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.29 TL
Motorin: 64.57 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.11 TL
Motorin: 64.39 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.23 TL
Motorin: 65.64 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.50 TL
Motorin: 65.92 TL
LPG: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
59.93
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