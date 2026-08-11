Altında 10 haftanın zirvesi: Fiyatlarda dikkat çeken yükseliş

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Ons altın dün günü yüzde 1,11 primle 4390 dolardan tamamladı. 11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla ons altın fiyatı 06.00 itibarıyla 4412 dolardan fiyatlandı. Altın, 4435 doları görerek 5 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini test etti ve son 10 haftanın zirvesine yöneldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4435 dolar, en düşük 4389 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.09 itibarıyla 4414 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6807 TL, en düşük 6727 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.54 itibarıyla 6779 TL seviyesinde seyrediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ons altın bugün 4390 dolarda bulunan 100 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Son olarak 24 Nisan'da 100 günlük ortalamayı gören altının, ardından bu göstergenin altında kalarak satış baskısı yaşadığı aktarıldı. Diğer yandan 11 Ağustos 2026 itibarıyla gram altın da 6771 TL'den güne başlarken gram fiyatının 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördüğü aktarıldı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Fed'den eylülde faiz artışı beklentisinin tekrar yüzde 50'nin üzerine çıkması, ABD-İran savaşını sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmak için muhtemel bir anlaşmaya dair belirsizlik sürerken altın fiyatlarında yükselişin sürmesinin dikkat çektiği kaydedildi. Analistlerin, Çin başta olmak üzere Asya'da son haftalarda hem merkez bankası hem de ETF taleplerinin yoğun olduğunu, dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kaldığını belirtip sarı metalin bunlardan destek gördüğünü belirttiği aktarıldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; yarın açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak üretici fiyatları verilerinin piyasalar tarafından beklendiği kaydedildi.

Analistlerin, enflasyonun yeniden hızlanmadan ekonominin soğuduğuna işaret eden verilerin gelmesi halinde doların baskı altında kalabileceğini ve bunun altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini belirttiği aktarıldı.

IG analisti Tony Sycamore'un, yükselişte 4.000 dolar seviyesindeki düşüşü kaçıran yatırımcıların alımları, açığa satış pozisyonlarının kapatılması ve güvenli liman talebinin etkili olduğunu söylediği belirtildi. Sycamore'un, orta vadede altının 5.000 dolara doğru daha güçlü bir yükseliş yaşayabileceğini öngördüğü kaydedildi.