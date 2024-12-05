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Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.12.2024 09:01
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Her hafta değişen akaryakıt tablosu dünün ardından bir kez daha yenilenecek. Benzine 97 kuruşluk indirimin ardından gözler motorine çevrilmişti. Oradan da araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorine gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Şu anda motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylarıyla beraber indirim haberi...

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorin fiyatları herkesi ilgilendiriyor. Sürekli değişen fiyatlar araç sahiplerinin akaryakıt almasını ya hızlandırıyor ya geciktiriyor. Ulaşımdan gıdaya kadar her fiyatı etkileyen akaryakıt fiyatları bu geceden itibaren bir kez daha değişecek. Vatandaşlar benzinin ardından motorine gelecek indirim haberine kilitlenmişti. Beklenen haber geldi. Yeni indirimle beraber yarın sabah itibarıyla depolar doldurulacak.

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BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçen benzine gelen zam haberinin ardından dün de indirime gidilmişti. 97 kuruşluk indirim araç sahiplerini sevindirirken depolar bir kez daha doldurulmuştu.

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SIRA MOTORİNDE

Benzinin ardından dizel araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Yarın itibarıyla motorinde 97 kuruşluk indirim bekleniyor.

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DEĞİŞKENLİK DEVAM EDİYOR

Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler akaryakıt fiyatlarındaki değişimi hızlandırıyor. Brent petrol ve dövizdeki kıpırdanmalarla birlikte önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları tekrardan yenilenebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstasyonlardaki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa satılırken İzmir'de ise 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,76
34,76
% 0.1
09:27
Euro
36,65
36,70
% 0.37
09:27
İngiliz Sterlini
44,21
44,23
% 0.19
09:27
Avustralya Doları
22,36
22,37
% 0.02
09:27
İsviçre Frangı
39,32
39,36
% 0.16
09:27
Rus Rublesi
0,33
0,33
% 0.08
09:27
Çin Yuanı
4,78
4,78
% 0.09
09:27
İsveç Kronu
3,18
3,18
% 0.15
09:27
Anahtar Kelimeler:
döviz benzin motorin Akaryakıt Brent petrol indirim
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