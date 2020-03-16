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Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 19:19 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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