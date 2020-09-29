Berat Albayrak'ın büyüme hedefi yüzde 5,8

Programa göre Türkiye'nin gelecek yılki büyüme hedefi yüzde 5,8.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı İstanbul'da Bakanlığın Ataşehir'de bulunan yerleşkesinde gerçekleşen düzenlenen lansman toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Ekonomi Programı'nın ilkini Eylül 2018'de açıkladıklarını belirten Albayrak, bu program sonrası Türkiye'nin iyi bir başarı elde ettiğini söyledi.

"Yeni Dengeleme-Yeni Normal- Yeni Ekonomi" başlıklı yeni programla da yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Albayrak "2020 yılını güçlü bir büyüme performansıyla başlamıştık. Mart ayında başlayan daralmanın ardında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla beraber yılın tamamında yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2021 yılında tüm atılan adımlarla büyümenin yüzde 5,8 olmasını bekliyoruz. Sonraki yıllarda da büyümenin yüzde 5 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"18 milyar 700 milyon lira kısa çalışma ödeneği, 4 milyar 400 milyon lira nakdi destek ve 3 milyar 600 milyon liralık işsizlik ödeneği yaptık" diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti.