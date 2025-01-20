Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan karar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Berberler artık köpek tıraşı yapabilecek. Yeni tarifede yer alan hizmet ise fiyatıyla herkesin dikkatini çekti.
Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı tarifeyle ortaya çıkan detay görenlerin ilgisini çekti. Tarifede damat tıraşı 1500 lira olarak belirlenirken köpek tıraşı ücreti ise 2000 olarak belirlendi.
Berberler odasının yayınladığı tarifede diğer fiyatlar ise şu şekilde;
Saç tıraşı: 300 TL
Sakal tıraşı: 150 TL
Çocuk saç kesimi: 250 TL
Saç yıkama: 80 TL
Ense ve faul düzeltme: 100 TL
Saç boyama: 600 TL
Fön: 80 TL
Konu sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar şu yorumlarda bulundu;
Bu normal bir şey çünkü günümüzde insanın değeri kalmadı, hayvanlar daha değerli
Aynı tıraş makinesini kullanacaklar
Köpeğe benim işim acele, berber beni senden önce alsa olur mu diye müsaade istemek
Öyle bir şeye şahit olan müşteri bidaha gelir bekleyin aynen
Damadın köpek kadar değeri olmadığını daha nasıl yüzüne vurabilirsiniz ki
Dişi köpekleri de mi bunlar traş edecekler yoksa bayan kuaförleri mi?
Aynı makineyle de bizi tras ederler hangi akılsız bu fikri ortaya attı ?
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