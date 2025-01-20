Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan karar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Berberler artık köpek tıraşı yapabilecek. Yeni tarifede yer alan hizmet ise fiyatıyla herkesin dikkatini çekti.

DAMAT TIRAŞINI SOLLADI

Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı tarifeyle ortaya çıkan detay görenlerin ilgisini çekti. Tarifede damat tıraşı 1500 lira olarak belirlenirken köpek tıraşı ücreti ise 2000 olarak belirlendi.

Berberler odasının yayınladığı tarifede diğer fiyatlar ise şu şekilde;

Saç tıraşı: 300 TL

Sakal tıraşı: 150 TL

Çocuk saç kesimi: 250 TL

Saç yıkama: 80 TL

Ense ve faul düzeltme: 100 TL

Saç boyama: 600 TL

Fön: 80 TL

Konu sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar şu yorumlarda bulundu;

Bu normal bir şey çünkü günümüzde insanın değeri kalmadı, hayvanlar daha değerli

Aynı tıraş makinesini kullanacaklar

Köpeğe benim işim acele, berber beni senden önce alsa olur mu diye müsaade istemek

Öyle bir şeye şahit olan müşteri bidaha gelir bekleyin aynen

Damadın köpek kadar değeri olmadığını daha nasıl yüzüne vurabilirsiniz ki

Dişi köpekleri de mi bunlar traş edecekler yoksa bayan kuaförleri mi?

Aynı makineyle de bizi tras ederler hangi akılsız bu fikri ortaya attı ?