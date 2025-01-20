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Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2025 15:36
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni bir hizmet uygulamaya alındı. Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı yeni tarifede köpek tıraşı da yer aldı. Ses getiren uygulamanın fiyatı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sebebi ise 1500 lira olan damat tıraşından bile daha fazla olması...

Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan karar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Berberler artık köpek tıraşı yapabilecek. Yeni tarifede yer alan hizmet ise fiyatıyla herkesin dikkatini çekti.

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DAMAT TIRAŞINI SOLLADI

Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası'nın yayınladığı tarifeyle ortaya çıkan detay görenlerin ilgisini çekti. Tarifede damat tıraşı 1500 lira olarak belirlenirken köpek tıraşı ücreti ise 2000 olarak belirlendi.

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Berberler odasının yayınladığı tarifede diğer fiyatlar ise şu şekilde;

Saç tıraşı: 300 TL

Sakal tıraşı: 150 TL

Çocuk saç kesimi: 250 TL

Saç yıkama: 80 TL

Ense ve faul düzeltme: 100 TL

Saç boyama: 600 TL

Fön: 80 TL

trifff

Konu sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar şu yorumlarda bulundu;

Bu normal bir şey çünkü günümüzde insanın değeri kalmadı, hayvanlar daha değerli

Aynı tıraş makinesini kullanacaklar

Köpeğe benim işim acele, berber beni senden önce alsa olur mu diye müsaade istemek

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Öyle bir şeye şahit olan müşteri bidaha gelir bekleyin aynen

Damadın köpek kadar değeri olmadığını daha nasıl yüzüne vurabilirsiniz ki

Dişi köpekleri de mi bunlar traş edecekler yoksa bayan kuaförleri mi?

Aynı makineyle de bizi tras ederler hangi akılsız bu fikri ortaya attı ?

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Berber Mersin Tarsus köpek saç kesimi fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Antalyada saç traşı 500,Mersine mi gitsek acaba.,hem de gezmiş oluruz.
çünkü hayvan traş etmek riskli ve zor bir işlem kimisi sese karsı asırı tepki veriyor heran ısırılabilir veya tırmalanabilirsiniz.riskliden kastım gögüslerini kesiyor kimileri bilinçsizce hayvana zarar veriyor işin ehli olanlara yaptırmak lazim kesinlikle.
Faul düzeltme nedir abi? yok ofsayt düzeltme :))
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