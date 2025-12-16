FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Berkin Kaya'dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı

Gain Medya'ya yönelik operasyon güne damgasını vurdu. Gazeteci Murat Ağırel, operasyonda yakalanan şüphelilerden Berkin Kaya ile telefon görüşmesini açıkladı. Ağırel'in anlattığına göre Berkin Kaya telefonda "Gelip seni evden aldıracağım" şeklinde tehditte bulundu.

Berkin Kaya'dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı

Gain Medya operasyonunun perde arkası netleşmeye başladı. Gazeteci Murat Ağırel'in anlattıkları olaya yeni bir boyut kattı. Bugün Anahat Holding’e bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda, Gain Medya’nın da aralarında bulunduğu holding ve şirket yetkilisi bazı isimler gözaltına alınmış, Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atanmıştı.

GAZETECİ AĞIREL'DEN ÇOK KONUŞULACAK BERKİN KAYA İDDİASI

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken detaylardan biri "Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturuldu" tespitiydi. Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınan Berkin Kaya hakkındaki skandal iddiaları gündeme getirdi.

Berkin Kaya dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı 1

"MARS BAHİS DE BERKİN KAYA'YA AİT"

YouTube'de Onlar TV kanalında operasyonu değerlendiren Murat Ağırel şunları anlattı:
"İddiaya göre bu bahis sektöründe bulunan herkes Mars Bahis adlı firmanın Berkin Kaya’ya ait olduğunu belirtirler.

Berkin Kaya dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı 2

Sadece bahis sektöründe olanlar değil, Papara ve Payfix dosyalarında tanıklık yapan kişiler de Mars Bahis’in hatta Youwin adlı bahis sitesinin de Berkin Kaya’ya ait olduğundan, bununla ilgili de çok fazla yasa dışı bahis geliri elde ettiğinden bahsederler.

Berkin Kaya, zamanında Ukash Card adlı bir firmanın sahibiymiş. Ukash Card elektronik ödeme sisteminden yasa dışı bahsin finansını yaptığıyla ilgili belgeler ortaya çıktı."

TELEFONDA "GELİP SENİ EVDEN ALDIRACAĞIM" TEHDİDİ

Berkin Kaya'yı arayıp iddiaları sorduğunu belirten Ağırel "Kendisine yasa dışı bahisle ilgili bağlarını sordum. Ne yazık ki konuşmamızda kendisi hoş olmayan konuşmalar yaptı, hatta 'Gelip seni evden aldıracağım' diye konuştu" dedi.

Berkin Kaya dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı 3

"KULÜPLERİN İÇERİSİNE YERLEŞİR, YÖNETİCİLERLE TEMASA GEÇERLER"

Gain’le ilgili Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkesi uyardığını söyleyen Ağırel yasa dışı bahis batağına ise şu sözlerle dikkat çekti: "Yasa dışı bahis sektörü, bu parayı kazanan kişiler, Türkiye’de yaşan ve özellikle yaşları 13, 14’e düşen çocuklar dahil onların kazançlarına göz diken yapılardır. Futbol takımları ve taraftarlar bu kişilerin umurunda değil. Onları destekliyor gibi görünürler ama bütün sermayesi yasa dışı bahistir. Kendilerini meşrulaştırmak için futbol kulüplerinin içerisine yerleşirler, oradaki yöneticiler, iş insanlarıyla iletişime geçerler."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni taciz iddiası! Eski Habertürk TV çalışanı açıkladı Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni taciz iddiası! Eski Habertürk TV çalışanı açıkladı
HaberTürk'te üst düzey istifa: "Rahatlatmak amacıyla" HaberTürk'te üst düzey istifa: "Rahatlatmak amacıyla"

GAİN MEDYA OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

Operasyonun ve soruşturmanın detayları ise İHA'nın aktardığına göre şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, işlemlerin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Berkin Kaya dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı 4

Şüpheli Kaya’nın ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı belirlendi.

"ŞİRKETE YAKLAŞIK 450 MİLYON TL TUTARINDA ÖDEME YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yapılan araştırmalar ve MASAK raporu doğrultusunda, 2020 yılında kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 2024 yılında şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025’te 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi.

29 Kasım 2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurtdışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirildi.

"SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK ORGANİZE BİR FİNANSAL YAPI OLUŞTURULDU"

Öte yandan 12 Aralık 2024’te şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak 2025 tarihinde 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL’ye çıkarıldığı belirlendi. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak 2025 ve 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı anlaşıldı. İşlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu soruşturma kapsamında belirlendi.

Berkin Kaya dan telefonda skandal tehdit! Murat Ağırel GAİN operasyonunun perde arkasını anlattı 5

GAİN MEDYA’YA TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda ise GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Karahan bankacılar ile bir araya geldi!Fatih Karahan bankacılar ile bir araya geldi!
Çeyrek altın fiyatlarında dalgalanma: Yatırımcılar ne yapmalı?Çeyrek altın fiyatlarında dalgalanma: Yatırımcılar ne yapmalı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gain kayyum tmsf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.