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BES 18 yaş altı için resmen kapsam dahiline alındı! İş verenlere sigorta desteği de yayımlandı

25.05.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa yayımlandı.

BES 18 yaş altı için resmen kapsam dahiline alındı! İş verenlere sigorta desteği de yayımlandı

BES'te 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ'NİN ADI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin adı Finansal İstikrar Komitesi olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasını amaçlıyor.

Komite de Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Strateji ve Bütçe, TCMB, SPK, BDDK, TMSF ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlarından oluşuyor.

Kanun, 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarının, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

İŞ VERENLERE SİGORTA DESTEĞİ

Yasa kapsamında ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022'ye kadar kullanılan kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülebilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete BES
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