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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı! İşte yerine atanan isim

25.05.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
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