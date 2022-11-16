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BES’e asgari ücret farkı! Sadece 1,5 ay süresi kaldı: 20 bin 655 TL veriliyor…

16.11.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 Ocak zammı hemen hemen bütün ödeme kalemlerinde artış sağlayacak. Bunlardan bir tanesi de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) şu an yüzde 30 olarak verilen devlet katkısının üst limitinde gerçekleşecek. Yeni yılda devlet katkısından en fazla oranda yararlanmak isteyenler içinse sektör temsilcileri şimdiden uyarıda bulundu.

BES’e asgari ücret farkı! Sadece 1,5 ay süresi kaldı: 20 bin 655 TL veriliyor…

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 10 Kasım 2022 verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 353,8 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 310 milyar 14 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 43 milyar 821 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 740 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise katılımcı sayısı 6 milyon 704 bin olarak açıklandı. Sistemde toplam fon büyüklüğü 28,8 milyar lira oldu. Çalışan sayısının 6 milyon 704 bin olduğu OKS’de sertifika sayısı ise 9 milyon 426 bin olarak kayıtlara geçti.

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YÜZDE 30 DEVLET KATKISINDAN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH

Otomatik katılım sistemi ile birlikte 14 milyonun üzerinde katılımcıya ve 368 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşan BES'in 10 yılda 17 kat büyüdüğünü söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yıl sonu yaklaşırken katılımcılarımıza önemli bir bilgilendirmemizi de yapmak istiyoruz. Şöyle ki BES'te verilen yüzde 30 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30'unu geçemiyor. 2022 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsatı yıl sonuna kadar sürüyor. İmkânı olanlara, yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" dedi.

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EN YÜKSEK TUTAR 20 BİN 655 LİRA

2022'de bireysel emeklilik ödemelerinin minimum 68 bin 850 TL'ye tamamlanması halinde devlet katkısından en yüksek tutardan yani 20 bin 655 TL'ye varan katkı payından yararlanma imkânının doğduğunu belirten Sincek, "Bu eşsiz avantajı kaçırmayın. Henüz BES'e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için ideal zaman" şeklinde konuştu. (SABAH)


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Anahtar Kelimeler:
bireysel emeklilik sistemi

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