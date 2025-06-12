BES havuzu büyüyor! En çok kazandıran o oldu, 7'den 70'e ilk tercih 'Yükseliş bekliyoruz'

Altındaki yükseliş tasarruf yapmak isteyenleri Bireysel Emeklilik Sistemlerine yöneltti. Bireysel Emeklilik havuzunda biriken mevduat rekor seviyeye ulaştı. BES havuzunda biriken toplam tutar 4 Haziran itibarıyla 1 trilyon 514 milyar seviyesine ulaştı.

İLK SIRADA ALTIN FONLARI VAR

Altın fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte BES'teki altın fonlarının büyüklüğü 556,40 milyar liraya çıktı. Sistemde altın tercihi yüzde 36,75 ile ilk sırada yer aldı. Borsada son günlerde yaşanan yükseliş hisse senedindeki fonlarında da toparlanma sağladı. BES'teki hisse fonları 287,35 milyar lira ile ikinci sırada yer alıyor.

Yılın geri kalan döneminde faizlerde düşüş beklentisine dikkat çeken analistler faizli enstrümanlara yatırım yapan fonların getirilerinde düşüşün yaşanabileceğini ancak bunların BES'teki ağırlığının zayıf olduğunu kaydediyor.

BES'te en çok yatırım yapılan fonlar ise şu şekilde:



EKOL TV'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Hatice Kolçak ise, "BES, 18 yaş altındaki vatandaşların da tercih ettiği bir yer haline geldi. Bu nedenle havuzdaki rakam her geçen gün büyüyor" sözlerini kullandı.

Finansal okuryazarlığın artması ile yatırım yapmak isteyenlerin sayısının da arttığını kaydeden Kolçak, "İnsanlar son yıllarda ekonomi ile çok ilgili. Doğru takip ile paranın kazanıldığını fark ettiler. BES'te devlet katkısı da var. Sizin düzenli yatırımlarınız ile paranız birikiyor, uzun vadede" cümlelerini kurdu.

ALTINA OLAN İLGİ ARTTI

Altın fonlarına olan ilginin arttığını kayededen Kolçak, "Altında son 2 yılda ciddi bir ivmelenme var. Hem dış hem de iç piyasalarda altın fiyatları yükseliyor. Bu da altına olan ilgiyi artırıyor. Altın fiyatlarında yükseliş de bekliyoruz. BES'e olan ilgi artıyor" cümlelerini kurdu.