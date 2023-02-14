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Yarın açılması öngörülen Borsa İstanbul için 17 maddelik talep! Bakanlığa liste ilettiler…

14.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta işlemleri durdurulan Borsa İstanbul’un yarın yeniden açılması öngörülüyor. Ancak Türkiye Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaya çalışırken piyasa açılışın ertelenmesini talep ediyor. Şirketler ‘önce hasar tespiti yapılmalı’ derken, piyasa uzmanları ise Borsa İstanbul için 17 maddelik bir talep listesini bakanlığa iletti.

Yarın açılması öngörülen Borsa İstanbul için 17 maddelik talep! Bakanlığa liste ilettiler…

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için tek yürek olurken, depremin olduğu ilk andan itibaren sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkes bir seferberlik içine girdi. Ancak gün geçtikçe depremin ekonomik etkileri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birçok şirket acil durum ilan ederken yıkılan bölgelerde şubeleri ve iş yerleri olan şirketler hasar tespiti yapmaya çalışıyor.

Eğer yeni bir karar alınmaz ise borsa yarın yeniden faaliyete geçecek. Ancak bölgede hisseleri deprem sonrasında işleme kapatılan halka açık şirketler borsanın, hasar tespitinin tamamlanması ve üretimin yeniden başlamasından sonra açılmasını talep ediyor.

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TALEPLER BAKANLIĞA İLETİLDİ

DÜNYA’da yer alan habere göre, Borsa İstanbul'un işlemlere açılmadan önce yapılması gerekenleri duyuran piyasa uzmanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada söz konusu taleplerin bakanlığa iletildiğini bildirdi.

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17 maddelik talep listesi ise şöyle sıralandı:

  • Pazartesi Salı (6- 7 Şubat) işlemleri iptal edilmeli.
  • Varlık fonu şirketlerinin, temettü ödemelerinin geri alım programlarında vergisiz kullanılmalı.
  • Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı belirli bir süre daha devam ettirilmeli.
  • Halka açık şirketlerin hisse geri alımları teşvik edilmeli.
  • Bankaların 2022 karından en az yüzde 20 temettü dağıtımına dair karar çıkarılmalı. 6 Kredi/özkaynak oranı yüzde 35’den yüzde 20’ye indirilmeli.
  • Brüt takas/VBTS uygulaması özellikle Bist30’da belirli süreliğine kaldırılmalı.
  • VİOP Teminat oranları 7.02.2023 tarihli spot fiyatlarına göre güncellemeli.
  • BES fonlarındaki hisse ağırlığının iki katına çıkarılabilmesine izin verilmeli.
  • SPK’da bekleyen 97 halka arzın 2023 sene sonuna kadar ertelendiği açıklanmalı.
  • VIOP öz varlık değerleme oranı hem endeks hem pay senedi için yüzde 20 aşağısına çekilmeli. 12 Geri alım programlarındaki tüm işlemler için vergi oranı sıfıra indirilmeli.
  • Robotların haksız rekabet sağlamamaları için hız azaltılmalı.
  • Temettü gelirlerinden bu sene için vergi alınmamalı.
  • Pay senetlerinde günlük düşüş limiti yüzde 5’e düşmeli.
  • Yabancı kurumlardan robotların açığa satış için kullandıkları ödünç alma mekanizması durdurulmalı.
  • Virmanlı satışa izin verilmemeli.

BÖLGEDEKİ BORSA ŞİRKETLERİ

  • Sasa Polyester Sanayi,
  • Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri,
  • Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret,
  • Sanko Pazarlama İthalat İhracat,
  • Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri,
  • İskenderun Demir ve Çelik,
  • Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi,
  • Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret

BORSA İÇİN VERGİ MUAFİYETİ PLANI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı yaptı.

AA'nın aktardığına göre toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.


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