Anayasa Mahkemesi (AYM), sağlık personeline nöbet ücreti ödenmesi için aranan kesintisiz en az 6 saat nöbet tutma koşulunu iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, diğer yasal koşulların da karşılanması halinde 6 saatten daha kısa süren nöbetler için de ücret alınabilmesinin yolu açıldı.

Yüksek Mahkemenin 8 Eylül 2026 tarihli, 2026/129 Esas ve 2026/191 Karar sayılı kararı, 26 Kasım 2026 tarihli ve 33442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33'üncü maddesinde bulunan "(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere)" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. Söz konusu ibarenin iptaline oy birliğiyle karar verildi.

NÖBET ÜCRETİ TALEBİNİN REDDİ MAHKEMEYE TAŞINDI

İptal kararına konu süreç, nöbet ücreti talebi reddedilen bir sağlık çalışanının açtığı davayla başladı. Davayı inceleyen Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, ilgili kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak iptal istemiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, sağlık personelinin mesai saatleri dışında gerçekleştirdiği nöbet çalışmalarının ücretlendirilmesinde kesintisiz en az 6 saatlik süre koşulunun uygulandığına dikkat çekildi. Bu sürenin altında kalan nöbetler için ödeme yapılmamasının çalışanlar üzerinde ağır bir yük oluşturduğu ifade edildi.

AYM'DEN DİNLENME HAKKI VE ORANTISIZ KÜLFET VURGUSU

Anayasa Mahkemesi, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi gereken kamu hizmetleri arasında bulunduğunu hatırlattı. Ancak bu zorunluluğun, sağlık personelinin dinlenme hakkını ortadan kaldıracak şekilde uygulanamayacağını belirtti.

Kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fazla çalışmanın ücretlendirilmesinde genel olarak bir saatlik sürenin esas alındığına işaret edildi. Sağlık hizmetlerinin kendine özgü koşulları nedeniyle nöbet sürelerinin anayasal sınırlar içerisinde kesintisiz şekilde düzenlenebileceği belirtilirken, ücret hakkının belirli bir çalışma süresine bağlanmasının personelin emeğinin karşılığını alamamasına yol açtığı kaydedildi.

Mahkemenin kararında şu değerlendirme yer aldı:

"Öte yandan, nöbetlere ilişkin çalışma süresinin her defasında altı saatten az olması durumunda ilgili ayda tutulan nöbetlerin hiçbiri için ücret ödenmemesi de söz konusu olabilecektir."

AYM, zorunlu olarak yerine getirilen nöbetler karşılığında herhangi bir telafi mekanizmasının bulunmamasının sağlık personeline orantısız bir yük getirdiği sonucuna ulaştı. Bu nedenle düzenlemenin, Anayasa'nın 18'inci maddesinde koruma altına alınan zorla çalıştırma ve angarya yasağıyla bağdaşmadığına karar verdi.

HANGİ SAĞLIK KURUMLARINI KAPSIYOR?

İptal edilen hüküm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33'üncü maddesinde sayılan sağlık kuruluşlarında çalışan ilgili memurlar ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor.

Kararın kapsamındaki sağlık kuruluşları şöyle sıralanıyor:

**- Yataklı tedavi kurumları,

Seyyar hastaneler,

Ağız ve diş sağlığı merkezleri,

Aile sağlığı merkezleri,

Toplum sağlığı merkezleri,

112 acil sağlık hizmetleri.**

Düzenlemenin iptali, ilgili madde kapsamında yer alan üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personel açısından da önem taşıyor.

AYM DAHA ÖNCE DE NÖBET ÜCRETİ SINIRLAMALARINI KALDIRMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine yönelik sınırlamalara ilişkin daha önce de iptal kararları vermişti.

Yüksek Mahkeme, 25 Ocak 2023 tarihli ve E.2022/97, K.2023/13 sayılı kararıyla, ücret ödenebilecek toplam icap nöbeti süresini aylık 120 saatle sınırlayan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

Bir diğer karar ise 26 Kasım 2025 tarihinde alınmıştı. E.2025/89, K.2025/243 sayılı kararla aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saati, diğer sağlık kuruluşlarında ise 130 saati aşan nöbetler için ücret ödenmesini engelleyen hüküm yürürlükten kaldırılmıştı.

AYM, son incelemesinde de önceki kararlarından farklı bir sonuca ulaşılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmadığını belirtti.

6 SAATİN ALTINDAKİ NÖBETLER DE ÜCRETLENDİRİLECEK

İptal kararıyla birlikte sağlık personelinin nöbet ücretinde aranan 6 saatlik kesintisiz çalışma şartı ortadan kalktı.

Buna göre haftalık çalışma süresinin dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan, ancak nöbet karşılığında kurumu tarafından izin kullandırılmayan ilgili sağlık çalışanlarına, nöbet süreleri 6 saatin altında kalsa da ücret ödenebilecek. Böylece diğer yasal koşulları sağlayan personelin daha kısa süreli nöbetleri de ücretlendirme kapsamına alınabilecek.