FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BES’te sevindiren gelişme: Türkiye Sigortalar Birliği haberi böyle duyurdu!

BES’te sevindiren gelişme: Türkiye Sigortalar Birliği haberi böyle duyurdu!

06.06.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) sigorta şirketlerinin ilk çeyrek verileri duyuruldu. Buna göre trafik sigortasında 2 milyar 936 milyon lira ile ciddi bir zarar görülürken, kaskoda da uzun süre sonra ilk kez zarar yazıldı. Ayrıca gönüllü BES’te toplam fon büyüklüğü 277 milyar liraya yükselirken, katılımcı sayısı 7 milyon 398 bine ulaştı.

BES’te sevindiren gelişme: Türkiye Sigortalar Birliği haberi böyle duyurdu!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından sektörün ilk çeyrek performans verileri açıklandı. Buna göre araç kaskolarında uzun süre aranın ardınsan 1 milyar 256 milyon liralık büyük bir zarar olduğu kaydedildi. Trafik sigortasındaki zarar ise 2 milyar 936 milyon lira ile endişe verecek seviyeye yükseldi. Ayrıca DASK ve BES'e ilişkin son dakika gelişmeleri de paylaşıldı.

Bloomberg HT'de yer alan haberde, Ocak-Nisan döneminde toplam 57,4 milyar TL sigorta primi üretilerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,4 büyüme yaşandı. Ancak enflasyonla mukayese edildiğinde sektör sadece yüzde 4,4 oranında reel büyüme gerçekleştirdi.

iStock-998178586

DEPREM SİGORTASINA KATILIM ARTIYOR

DASK Yönetim Kurulu Başkanı ve SEDDK Başkan Yardımcısı Mete Güler, “DASK olarak sahadaki organize çalışmalarımız ve sigortalılarımızın hasar tazminatlarını en hızlı şekilde almasının diğer konut sahipleri için örnek teşkil ettiğini çok iyi biliyor, operasyonel gücümüzle de sigorta bilincinin ve sigortalılık oranlarının artmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte ülkemizi depreme hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

iStock-1369559273

BES'TE SEVİNDİRİCİ GELİŞME SÜRÜYOR

Öte yandan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) açıkladığı 27 Mayıs 2022 verilerine göre katılımcı sayısının 7 milyon 398 bin olduğu gönüllü BES’te toplam fon büyüklüğü ise 277 milyar liraya yükseldi. Katılımcı sayısının 6 milyon 297 bin olduğu OKS’de ise fon büyüklüğü 20,9 milyar lira, toplam katılımcı sayısı 13 milyon 695 bin 756 oldu. Sistemin toplam fon büyüklüğü 298 milyar TL’ye ulaşırken, 18 yaş altında sözleşme sayısı 368 bini aştı. 18 yaş altında çocukların fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 1 milyar TL'nin üstüne geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin 27 liraya dayandı evde benzin mazot yapma videoları patladı! Benzin 27 liraya dayandı evde benzin mazot yapma videoları patladı!
Dev bankadan altın fiyatları için uyarıDev bankadan altın fiyatları için uyarı
Kritik enflasyon verileri açıklandıKritik enflasyon verileri açıklandı
Anahtar Kelimeler:
BES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Zamlı maaş tablosu belli oldu! Enflasyon farkı ile...

Zamlı maaş tablosu belli oldu! Enflasyon farkı ile...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.