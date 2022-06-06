BES’te sevindiren gelişme: Türkiye Sigortalar Birliği haberi böyle duyurdu!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından sektörün ilk çeyrek performans verileri açıklandı. Buna göre araç kaskolarında uzun süre aranın ardınsan 1 milyar 256 milyon liralık büyük bir zarar olduğu kaydedildi. Trafik sigortasındaki zarar ise 2 milyar 936 milyon lira ile endişe verecek seviyeye yükseldi. Ayrıca DASK ve BES'e ilişkin son dakika gelişmeleri de paylaşıldı.

Bloomberg HT'de yer alan haberde, Ocak-Nisan döneminde toplam 57,4 milyar TL sigorta primi üretilerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,4 büyüme yaşandı. Ancak enflasyonla mukayese edildiğinde sektör sadece yüzde 4,4 oranında reel büyüme gerçekleştirdi.

DEPREM SİGORTASINA KATILIM ARTIYOR

DASK Yönetim Kurulu Başkanı ve SEDDK Başkan Yardımcısı Mete Güler, “DASK olarak sahadaki organize çalışmalarımız ve sigortalılarımızın hasar tazminatlarını en hızlı şekilde almasının diğer konut sahipleri için örnek teşkil ettiğini çok iyi biliyor, operasyonel gücümüzle de sigorta bilincinin ve sigortalılık oranlarının artmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte ülkemizi depreme hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

BES'TE SEVİNDİRİCİ GELİŞME SÜRÜYOR

Öte yandan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) açıkladığı 27 Mayıs 2022 verilerine göre katılımcı sayısının 7 milyon 398 bin olduğu gönüllü BES’te toplam fon büyüklüğü ise 277 milyar liraya yükseldi. Katılımcı sayısının 6 milyon 297 bin olduğu OKS’de ise fon büyüklüğü 20,9 milyar lira, toplam katılımcı sayısı 13 milyon 695 bin 756 oldu. Sistemin toplam fon büyüklüğü 298 milyar TL’ye ulaşırken, 18 yaş altında sözleşme sayısı 368 bini aştı. 18 yaş altında çocukların fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 1 milyar TL'nin üstüne geldi.



